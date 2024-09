Laatste water moet nog uit het Julianakanaal

Vissen

Het laatste beetje water – en de laatste vissen – moeten nog uit het Julianakanaal worden gehaald. Daarvoor worden nu geultjes gegraven. ‘Daarna kan het eerste echte bouwverkeer het kanaal in’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat dit over twee weken is. In de tussentijd komt ook de politie nog een kijkje nemen.