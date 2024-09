Toename Russisch LNG in Rotterdam baart minister Hermans zorgen

Sancties

Sinds deze zomer is het aantal schepen met Russisch vloeibaar gas (LNG) dat de haven van Rotterdam aandoet, verdubbeld. Dit is volgens minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei een ‘zorgelijke en onwenselijke’ ontwikkeling. In een brief aan de Tweede Kamer stelt ze dat dit mogelijk te maken heeft met de nieuwste Europese sancties tegen Rusland. Ze vraagt de Europese Commissie om meer duidelijkheid over aanvullende maatregelen die Nederland kan nemen.