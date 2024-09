Scheepsmodellen van Thyssenkrupp Veerhaven naar Maritiem Museum

Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft haar collectie uitgebreid met een dozijn bijzondere scheepsmodellen. Het gaat ondermeer om op schaal nagebouwde duwboten en -bakken van Thyssenkrupp Veerhaven, de duwbakrederij met een lange historie in de haven van Rotterdam.

Het kantoor van de rederij verhuisde recent van Brielle naar Spijkenisse en voor de bijzondere scheepsmodellen werd een nieuw thuis gevonden.¬† ‚ÄėWe zijn verheugd met deze nieuwe aanwinst, omdat dit type schepen, de sterke en stoere duwschepen, nog geen prominente plek in onze collectie had’, zegt Annette de Wit, conservator bij het Maritiem Museum.

Duisburg

Thyssenkrupp Veerhaven is in Europa één van de grootste en modernste duwvaartrederijen in de droge bulksector. Het bedrijf vervoert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zo’n 22 miljoen ton grondstoffen tussen de haven van Rotterdam en Duisburg Рwaar de staalfabriek van Thyssenkrupp staat. De duwschepen zijn bijzonder sterk en hebben een opvallend robuuste vorm, wat hen geschikt maakt om de volle duwbakken door weer en wind te vervoeren.

