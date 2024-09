Nieuwe spoorbrug over Hunte bij Elsfleth wordt in recordtijd gerealiseerd

Aangevaren

De Deutsche Bahn (DB) denkt de nieuwe brug over de Hunte bij Elsfleth al eind 2027, begin 2028, in gebruik te kunnen nemen. Dat maakte het spoorbedrijf 18 september bekend. Dat het zo snel kan, komt doordat het ontwerp van de Friesenbrücke bij Weener over de Eems wordt gebruikt voor de nieuwe brug.