KBN-voorzitter Koppejan: ‘Kabinet voelt urgentie onderhoud vaarwegen niet’

Miljoenennota

De 800 miljoen euro die in 2025 is begroot voor vaarwegonderhoud is honderden miljoenen te weinig, stelt Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) in reactie op de Miljoenennota. ‘De vaarwegen moeten alle aandacht krijgen’, zegt voorzitter Ad Koppejan. ‘Onze schippers hebben veel last van ongeplande stremmingen. Bovendien, wie opkomt voor de binnenvaart, komt eigenlijk op voor een heleboel problemen in Nederland.’