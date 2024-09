Bouwer gezonken superjacht Bayesian eist schadevergoeding van exploitant en bemanning

De bouwers van het in augustus bij Sicilië gezonken luxejacht de Bayesian willen van de eigenares en van bemanningsleden en exploitanten van het vaartuig een grote schadevergoeding omdat ze de goede naam van de bouwers zouden hebben aangetast. The Italian Sea Group van de ondernemer Giovanni Costantino eist 222 miljoen euro voor geleden reputatieschade, meldt de Giornale di Sicilia.

Het bedrijf heeft de scheepswerf in handen waar de als onzinkbaar te boek staande Bayesian werd gemaakt. Het was een van de grootste en duurste jachten en was onder meer beroemd om de 72 meter lange aluminium mast.

Het 56 meter lange jacht van ruim 22 miljoen euro was eigendom van een Brits bedrijf van Angela Baceres, de vrouw van de Engelse miljardair Mike Lynch. Die is samen met zes anderen inclusief zijn dochter Hannah om het leven gekomen bij de ondergang van het schip op 19 augustus. De ramp gebeurde vlak voor de Siciliaanse kust bij Porticello. Baceres overleefde het met veertien anderen. Van de tien bemanningsleden overleed er één, de kok.

Camper & Nicholsons International

Volgens de bouwers hebben de betrokkenen, inclusief exploitatiemaatschappij Camper & Nicholsons International, een bemanning ingehuurd die niet geschikt was voor het vaartuig. Met name de Nieuw-Zeelandse kapitein James Cutfield zou niet goed in staat zijn geweest te varen met het technologisch hoogwaardige schip, aldus de klagers. Ook zouden de werktuigbouwkundige en een matroos die de wacht hield niet professioneel hebben gehandeld.

De Italiaanse autoriteiten doen nog steeds onderzoek naar de oorzaak van de ondergang van het jacht. Het zonk heel snel tijdens plotseling noodweer. Een jacht dat vlakbij lag, werd niet beschadigd door het noodweer.