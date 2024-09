Aanleg insteekhaven Werkendam kost 11 miljoen euro

De aanleg van de insteekhaven in de Werkendamse Besboschhaven gaat zo’n 11 miljoen euro kosten. Het vervangen van de laatste steigers in de Biesboschhaven door een afbouwkade is begroot op 2,3 miljoen euro. In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de financiën. Deze maand werd al besloten om via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 17 benodigde percelen voor de insteekhaven vast te leggen.

De 11 miljoen is nodig voor de aanleg van de insteekhaven. Daarvan komt 6,7 miljoen van de gemeente Altena, 2,5 miljoen van de provincie Noord-Brabant en 1,8 miljoen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB). De insteekhaven is onderdeel van de herstructurering van Biesboschhaven-Zuid, waardoor meer ruimte ontstaat voor haven- en kadegebonden bedrijvigheid in Werkendam. In de haven is straks plaats voor vier 135-meterschepen. Door het vestigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) worden de gronden van de perceeleigenaren straks ingebracht in een grondbank, die wordt opgezet met Concordia Damen en het ROB. Na aanleg van de insteekhaven en het verleggen van de toegangsweg, kunnen deze gronden weer worden uitgegeven aan maritieme bedrijven die zich daar willen vestigen.

Zo wil Concordia Damen straks circa 8000 vierkante meter haventerrein om daar een eigen kademuur aan te leggen. Concordia Damen is nu nog gevestigd aan de Beatrixhaven, maar moet daar woekeren met de (kade) ruimte met andere bedrijven, zoals De Waal Machinefabriek.

In de praktijk zullen de haven en kademuur in één keer worden aangelegd. De vervanging van de laatste steigers in de Biesboschhaven door een kademuur kan apart worden aanbesteed en uitgevoerd. De extra kademuur biedt straks ruimte aan maritieme bedrijven om aan schepen in de haven te werken.

Grondeigenaren

Met het vestigen van de WVG en een positief besluit van de gemeenteraad over de financiering is de volgende stap voor de gemeente Altena het verwerven van de gronden. Momenteel wordt een groot deel van de gronden voor de insteekhaven gebruikt als opslagterrein voor enkele maritieme bedrijven. Het merendeel is in handen van Kieboom Scheepsbenodigdheden (12.000 hectare). Voor de aanleg van de insteekhaven moet het bunkerstation van Kieboom wijken, mogelijke alternatieve ligplaats is het haventje naast het havenkantoor, dat eerder in eigendom was van Rijkswaterstaat.

Tekst gaat verder onder de foto

Van de 17 perceeleigenaren heeft één, het bedrijf Dalm, bezwaar gemaakt tegen de WVG, waarbij gronden bij verkoop aan de gemeente moeten worden aangeboden. Bij dit bedrijf aan de haven woedde nog niet zo lang geleden een grote brand. Ook is een deel van zijn loods momenteel verhuurd aan een kringloopwinkel. Volgens de advocaat van Dalm, die insprak in de gemeenteraad, was het bedrijf overvallen door de plannen, hij sprak over onthutst. Bovendien zou het bedrijf plannen hebben gehad een sloopbedrijf te beginnen.

Extra havengeld

Naast het verwerven van de gronden, is ook nog nader onderzoek nodig voor de aanleg van de insteekhaven. Wel is al grondmechanisch onderzoek uitgevoerd voor de damwanden van de haven. Verder is reeds bodemonderzoek gedaan naar mogelijk verontreinigde grond. Na verwerving van de gronden wordt een omgevingsplan gemaakt. Wethouder Hans Tanis verwacht dat er binnen drie jaar een concreet plan ligt, de haven zelf moet over vijf jaar gereed zijn.

De nieuwe insteekhaven levert straks ook extra havengeld op. Op basis van historische cijfers leveren de havengelden 40.000 euro per ligplaats op. Uitgaande van een bezetting van 75% rekent de gemeente op 120.000 euro extra havengeld voor de vier ligplaatsen in de haven. Het geld wil de gemeente inzetten voor dekking van de investeringen.

Lees ook: Nieuwe haven Werkendam komt dichterbij Lees ook: Werkendam lobbyt bij kabinetsgezant Van der Staaij voor derde haven