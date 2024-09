Geologen vinden scheepswrak uit Eerste Wereldoorlog bij Schotland

Russisch stoomschip

Geologen zijn bij bodemonderzoek voor de kust van Schotland gestuit op het wrak van een in 1917 gezonken vrachtschip, vermoedelijk het Russische stoomschip Tobol. Het is een interessante bijvangst in het onderzoek voor de bouw van een drijvend windpark, Marram Wind, dat wordt gerealiseerd door ScottischPower en Shell. Marram Wind moet drie gigawatt energie gaan produceren.