VT Group haalt de toekomstige werknemers graag jong binnen en begeleidt ze met een goede leermeester

Carrière

HR-medewerker Jeroen van Dongen (49) van rederij VT Group werd dit jaar genomineerd voor beste praktijkbegeleider van Nederland. Hij zet zich dagelijks in voor de 30 leerlingen die aan boord van de 20 binnenvaarttankers van VT varen. ‘Je wilt ze niet alleen opleiden, maar ook een beetje opvoeden. Ik zit ze echt achter de broek, zodat ze allemaal hun papieren halen’, vertelt hij. Doel is dat na drie jaar opleiding, de jongeren in dienst komen én blijven varen bij de rederij. ‘Wij komen op deze manier geen mensen tekort.’