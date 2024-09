Schepen met maatschappelijke functie kunnen subsidie aanvragen voor verduurzaming

Schepen die vallen onder maatschappelijk vastgoed, kunnen bij de Provincie Utrecht ondersteuning vragen bij verduurzaming. Het 101-jaar oude schip De Oude Buis in Utrecht wordt dankzij deze steun momenteel grondig verduurzaamd door leden van studenten-zeilvereniging U.S. Histos die haar als verenigingsschip gebruiken. De verduurzaming wordt uitgevoerd met ondersteuning van Utrechtse Plus, het verduurzamingsprogramma van de provincie Utrecht.

Ook de Rijksoverheid biedt ondersteuning bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder ook schepen vallen met deze functie. Organisaties met schepen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de Zeeverkenners, schepen bij Museumwerf in Vreeswijk en monumentale schepen.

Van het gas

De Oude Buis werd enkele jaren geleden al opgeknapt en aangepakt, maar nu wordt pas echt gewerkt aan verduurzaming met betere isolatie en verwarming. Bedoeling is dat het schip helemaal van het gas gaat. Student Siem van Eck vertelt: ‘Momenteel worden automatische lichtschakelaars geïnstalleerd en sinds twee maanden hebben we een airco die zowel kan koelen als verwarmen. Hierdoor zijn we al gedeeltelijk van het gas af. Zonnepanelen zijn helaas niet mogelijk.’

Het werk wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en studenten. De wanden van het schip zijn geïsoleerd en op sommige plekken is HR++ glas geplaatst. Van Eck: ‘Het maakt feestjes in de stalen buik van het schip een stuk aangenamer, omdat we de temperatuur nu beter kunnen reguleren.’

Volgend jaar wil de vereniging de boiler vervangen en de radiatoren weghalen. Dan is het schip volledig van het gas af. Ook zal de rest van het plexiglas worden vervangen door HR++.

Vegetarisch

De studenten eten voortaan ook nog alleen vegetarisch. Dat geldt voor alle maaltijden op Histos-activiteiten, inclusief de zomerbarbecue. Van Eck: ‘Dat lijkt een kleine stap. Maar iedere maandag komen hier 50 leden eten, en tijdens een weekendactiviteit zijn dat er maar liefst 150. Het hele weekend lang wordt er door die mensen geen vlees gegeten. Dat scheelt echt een hoop vlees.’

Rond 1965 was de Utrechtse tandheelkundige studentenvereniging John Tomes op zoek naar een eigen sociëteit. In 1971 werden de ogen gericht op een binnenvaartschip, omdat die massaal uit de vaart werden genomen en goedkoop waren. Er werden contacten gelegd met de gemeentelijke havendienst, een ligplaats en vergunningen geregeld en uiteindelijk kwam ook de financiering rond. Uit de vaart werd de Dixmude gekocht, later omgedoopt naar De Oude Buis. De opleiding tandheelkunde sloot in Utrecht en in 1985 kocht zeilvereniging Histos het schip. Â