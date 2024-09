Ook dit jaar nog miljoenen subsidie extra voor Stage V-motoren

Verduurzaming

Er komt dit jaar nog 11,1 miljoen euro subsidie bij voor een Stage V-motor, elektrische aandrijflijn of SCR-katalysator, dat schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener in de staatscourant. Daarmee maken vele schippers die in juli van dit jaar naast de beschikbare 12,9 miljoen euro grepen opnieuw kans op subsidie. Ook volgend jaar is er bijna 20 miljoen euro beschikbaar in de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart.