Overal waar u vaart: zijn er problemen op de vaarweg dan?

Column

U ondervindt al maanden, of misschien wel jaren problemen op de vaarwegen. Het Julianakanaal dat er maanden uit ligt; de Kreekraksluizen waar, gelijktijdig met de sluiting van het Julianakanaal, de deurkabels in één van de kolken moeten worden vervangen; de Zandkreeksluis die verzakt; de Oranjesluizen waar de beroepsvaart alleen nog door de Prins Willem-Alexanderkolk mocht; sluis Weurt waar we al heel veel problemen mee hebben gezien; het tekort aan bedienaars, waardoor verkeersposten deels uitvallen. En dit is slechts een greep uit alle problemen met onze vaarwegen.