Op het schippersinternaat in Terneuzen woont nog maar één jongen

Het gebouw aan de Van Steenbergenlaan huisvestte ooit 120 schipperskinderen, maar staat al een tijd gedeeltelijk leeg. Een deel is omgebouwd naar reguliere buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot 12 jaar. Daar is nu opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers met een verblijfsvergunning bijgekomen. Ze zijn dus niet in hetzelfde gebouw, delen ook geen zorgorganisatie, maar verblijven alleen op hetzelfde terrein. Tot nu toe zijn er geen klachten binnengekomen over de jonge statushouders die hier wonen.

Volgens Samsen blijft het schippersinternaat in ieder geval open tot juli 2025, ook al woont er slechts één jongere. De jongen heeft alleen zijn vader. ‘Uiteraard snappen wij ook dat dit niet de ideale situatie is. We kijken samen met de vader naar wat het meest geschikt is in de toekomst. Dat is een privékwestie.’

Het team van Prokino op het schippersinternaat bestond uit 5 pedagogisch medewerkers en een gastvrouw. Het is nog niet bekend hoeveel medewerkers hier in dienst blijven. Samsen: ‘Er blijven voldoende medewerkers op de locatie voor een goede zorg voor de jongen.’

De ouders die hun kinderen van de locatie weg hebben gehaald, hebben andere woonoplossingen gevonden. Bekend is dat één varende moeder aan de wal is gaan wonen om voor de kinderen te zorgen. Hoe de rest van de kinderen nu woont, wil Samsen niet toelichten: ‘Het ligt allemaal heel gevoelig qua privacy, dus daar doen we verder geen uitspraken over.’

Enige in Zeeland

Koningin Juliana is het enige schippersinternaat in Zeeland en kondigde in mei 2023 aan dat er een aanmeldstop zou komen en de locatie in 2027 zou sluiten. Dat zorgde voor veel rumoer, waarop besloten werd dat het schippersinternaat tot 2032 open zou blijven en de aanmeldstop zou vervallen. Gezien er nu nog maar één minderjarige woont en men geen nieuwe aanmeldingen verwacht, sluit het internaat alsnog eerder zodra er helemaal geen kinderen meer wonen.