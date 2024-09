Nog een week tot het Scheepsmotoren Event

Over een week is het tijd voor de 2024-editie van het Scheepsmotoren Event. Theater Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht staat op donderdag 26 september de hele dag in het teken van biobrandstoffen voor de binnenvaart.

Biobrandstoffen worden gezien als de meest voor de hand liggende én haalbare tussenstap op weg naar verduurzaming van de Nederlandse binnenvaart. Maar dat maakt van FAME en HVO nog geen laaghangend fruit dat met het grootste gemak kan worden geplukt. Een scheepsmotor op biodiesel laten draaien kan niet zonder meer. Dat vergt technologische aanpassingen en voor een flink deel moet nog worden uitgezocht welke oplossingen voor de beste resultaten zorgen.

Relevante regels

Er is dus werk aan de winkel en het Scheepsmotoren Event is er om de sector daarin een stevige duw in de juiste richting te geven. De dag zorgt voor inzicht over de verschillende soorten biobrandstoffen, de kosten die het gebruik ervan met zich meebrengt en de technologische aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Ook wordt de relevante regelgeving uiteen gezet. Aan het eind van de dag, die ook in meerdere uitgebreide netwerkmomenten voorziet, gaan de deelnemers weer helemaal op de hoogte huiswaarts.

Nieuw bij deze editie van het Scheepsmotoren Event zijn de bedrijfsbezoeken aan Koedood Marine Group, Discom en Pon Power. Deze zijn optioneel en vinden van 08:30 tot 10:30 uur plaats voorafgaand aan het plenaire programma. Dat gaat na de inloop van start om 11:15 uur. Tot de sprekers behoort Michel Voorwinde, branchemanager energiesystemen en revisiebedrijven BOVAG. Hij zal betogen waarom de binnenvaart nu al verduurzamen eigenlijk alleen mogelijk is met biobrandstoffen.

Een andere spreker is Jesse de Boer van TNO, die zal uitleggen waarom en hoe er een jaar lang praktijkproeven met FAME-blends worden gedaan op acht verschillende schepen.

Netwerken met vakgenoten

Het Scheepsmotoren Event heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot een vaste waarde op de agenda van de maritieme sector in Nederland. Dat is ook goed terug te zien in de deelnemerslijst van dit jaar, die zeer regelmatig wordt bijgewerkt. Mis niet de kans om met al deze betrokken vakgenoten te netwerken én om volledig bijgepraat te worden over biobrandstoffen voor de binnenvaart en meld jezelf snel aan voor deelname.