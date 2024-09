Nieuwe subsidieronde voor modal shift van weg naar water

Subsidie

Dagelijks 1500 vrachtwagenladingen overhevelen naar water of spoor. Dat is het voornemen van een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de provincies en de vervoerssector zelf. Woensdag 18 september begon daartoe een aanbestedingsronde via Tenderned. Bedrijven die kiezen voor modal shift kunnen daar intekenen voor financiële ondersteuning.