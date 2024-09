Duitse binnenvaart wil financieringsfonds duurzaam varen op peil houden

Verlaging dreigtÂ

Het Duitse financieringsprogramma voor verduurzaming van binnenvaartschepen moet worden voortgezet op minimaal het huidige niveau. ‘Anders is de transformatie van de vloot naar klimaatvriendelijke aandrijving niet mogelijk.’ Dat zei vicevoorzitter dr. Marie Nauheimer van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) in gesprek met politici van de Parlementaire Groep Binnenvaart (PGBi) in Berlijn.