Duisburg opent eerste klimaatneutrale containerterminal

Klimaatneutraal

Met de opening van de eerste fase van de Duisburg Gateway Terminal op het voormalige ‘Koleneiland’ heeft Duisburg de eerste klimaat neutrale inland containerterminal van Europa. En als over drie jaar de terminal helemaal klaar is, tevens de grootste van Europa. Het gezelschap dat 16 september voor de plechtigheid was uitgenodigd beleefde volgens minister-president Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen een unieke stap in de meer dan 300-jarige geschiedenis van de haven.