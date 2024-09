De Genua Boat Show is de grootste open watersportbeurs van Europa en toont dit jaar veel nieuws

De Genua Boat Show is vandaag geopend in de grootste havenstad van Italië. De gigantische beurs trekt naar verwachting zo’n 190.000 bezoekers en biedt meer dan 1000 jachten aan, waarvan er meer dan 100 in het water te bewonderen zijn.

De Italianen zijn al jaren wereldleider als het gaat om de bouw van superjachten, de helft van de superjachten op de wereldzeeën is van Italiaanse makelarij. Dat komt vooral omdat ze bouwen in de wat ‘betaalbare’ superjachtklasse. Wie op zoek is naar een echt groot superjacht, gaat volgende week naar de Monaco Yacht Show. Wie miljonair is, maar net iets minder diepe zakken heeft, gaat naar de Genua Boat Show.

Nieuwe boten

Primeur op de botenbeurs is onder meer de P58 van de nieuwe Custom Luxury Line van scheepswerf Fiart. De boten worden gepresenteerd als varende villa en hebben een lengte van 17,57 meter en een maximale breedte van 5,20 meter.

De salon is benedendeks en maar liefst drie meter hoog. De tweepersoonshutten voorin kunnen worden omgetoverd tot één grote suite. De nieuwe Fiart P58, die accommodatie biedt aan maximaal 16 personen, heeft twee Volvo Penta IPS950’s en haalt daarmee een snelheid van 35 knopen.

Zeiljacht

De botenbeurs toont ook een zeer groot aantal zeiljachten. De ClubSwan 43Â Swan wordt voor het eerst gepresenteerd.

Het nieuwe zeiljacht is 14,56 meter lang inclusief de boegspriet en is 4,25 meter breed. Het zeiljacht heeft een zeiloppervlak van 118,20 vierkante meter. Het is zo ontworpen dat het interieur voor 80% kan worden verwijderd voor een regatta en daarna weer gemakkelijk kan worden teruggeplaatst als het schip wat luxere reizen maakt.

Internationaal

De Italiaanse jachtbouwers presenteren zich ook steeds vaker in het buitenland. Afgelopen jaar stond een Italiaans paviljoen op beurzen in Düsseldorf, Miami, Dubai, Southampton en Hamburg. Ook nodigt de beurs steeds meer buitenlandse merken uit om naar Genua te komen en zijn journalisten vanuit heel Europa welkom. Schuttevaer zal komende dagen verslag doen van de botenbeurs.

De beurs bestaat uit een groot buitengedeelte waar de superjachten alleen op afspraak zijn te bezoeken. Binnen staan de verkopers van kleinere motorboten en zeiljachten. Tevens zijn er veel stands met toeleveranciers. De 64ste Genua Boat Show is van 19 t/m 24 september.