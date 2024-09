Binnenvaartkennis ontvangt CBOB Wisseltrofee 2024

De Whatsappvraagbaak Binnenvaartkennis, opgericht in 2018 als kennisplatform voor de binnenvaartsector, is zaterdag tijdens de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht geëerd met de CBOB Wisseltrofee 2024. De christelijke schippersvereniging CBOB, onderdeel van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), reikte de trofee uit als blijk van waardering voor de waardevolle bijdrage van Binnenvaartkennis aan de sector.

Bij de trofee ontving de organisatie een oorkonde waarin zowel het platform als de oprichters, schipper Ed Eichhorn (mts Apollo, 110 x 13,55 meter) en walkapitein Rob Borremans, lovend worden toegesproken. ‘Dit hadden we absoluut niet verwacht, maar we zijn ontzettend blij met deze erkenning’, aldus Eichhorn, medeoprichter van Binnenvaartkennis. ‘Het voelt als een waardering voor al het werk dat we de afgelopen jaren hebben verricht.’

Marco Oosterwijk

Binnenvaartkennis, dat inmiddels de steun heeft van meer dan honderd partners, richt zich op het behoud en de overdracht van kennis binnen de binnenvaart. CBOB-voorzitter Marco Oosterwijk benadrukte dit in de oorkonde: ‘Het doorgeven van de kennis van oudere generaties aan hun opvolgers is zowel een hobby als een passie. Het motto ‘we weten het niet beter, maar samen weten we meer’ staat centraal in jullie werk. Jullie inzet draagt bij aan een professionele, veilige en aantrekkelijke binnenvaart.’

De prijs onderstreept het belang van kennisdeling in de sector, waar traditie en innovatie hand in hand gaan. Binnenvaartkennis speelt hierin een essentiële rol door informatie toegankelijk te maken voor zowel huidige als toekomstige generaties binnenvaartprofessionals.