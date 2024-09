Zandkreeksluis langer dicht, damwanden onder druk

Het is een tijdelijke maatregel die nodig is omdat de damwanden veel druk ondervinden van de verzakking, meldt Rijkswaterstaat. Afgelopen mei werd ontdekt dat het oostelijke sluishoofd van de Zandkreeksluis aan het verzakken is. Begin september bleek die verzakking te versnellen en besloot Rijkswaterstaat met bloktijden te gaan werken. Sinds 16 september was de sluis gestremd, dat was een al geplande stremming, maar werd gebruikt om werkzaamheden te verrichten aan de sluis. Het is de vaarwegbeheerder echter niet gelukt om voor 24 september de sluis weer veilig draaiend te krijgen.

Wat de uiteindelijk oplossing zal zijn, is nog niet bekend. ‘Een team van experts doet onderzoek naar de oorzaak van de verzakking. Onder andere grondboringen, sonderingen en metingen van de waterdruk moeten een beeld geven van de bodem onder en rondom de sluis. Het achterhalen van de oorzaak en het uitwerken van een aanpak voor de lange termijn vraagt de nodige tijd’, schrijft Rijkswaterstaat.