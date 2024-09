Onderzeeër Titan kampte al langer met technische problemen

De Titan van OceanGate, dat al langer excursies naar de bodem van de Atlantische Oceaan en naar het wrak van de Titanic organiseerde, zou al lange tijd hebben gekampt met technische problemen. Zo werd de Titan voor een deel van de winter onbeschermd in een koude opslagplaats gestald en zou de duikpoot twee weken voor de fatale missie ‘deels zijn gezonken’ tijdens een testmissie. Dat meldt de Amerikaanse kustwacht.

Foto US Coast Guard

De Titan van het bedrijf OceanGate implodeerde vorig jaar juni op weg naar het gezonken passagiersschip Titanic. Vijf inzittenden, onder wie ook de baas van het bedrijf, kwamen om het leven. De Amerikaanse kustwacht doet onderzoek naar het incident om de oorzaak te achterhalen en soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen. De komende weken worden tientallen getuigen gehoord.

De kustwacht toonde maandag een foto van resten van de Titan op een diepte van 3775 meter op de oceaanbodem. De miniduikboot had voor het laatst contact gehad met het moederschip toen het op een diepte van 3346 meter liet weten dat het twee gewichten zou laten vallen, meldde de kustwacht volgens buitenlandse media.

In de communicatie tussen de vijfkoppige bemanning van de miniduikboot Titan met het moederschip Polar Prince werd niet gesproken over een noodsituatie. Een van de laatste berichten van de Titan voor de implosie was dat ‘alles goed gaat’, meldde de Amerikaanse kustwacht maandag.