Miljoenennota 2025: 800 miljoen naar onderhoud vaarwegen, aandacht voor het kleine schip en toch een emissielabel

Er gaat in 2025 bijna 800 miljoen euro naar vaarwegonderhoud. Dat is 150 miljoen euro meer dan dit jaar. Verder heeft het kabinet Schoof aandacht voor het kleine schip, komen er miljoenen subsidie voor verduurzaming van de binnenvaart en een emissielabel Binnenvaart lijkt er toch te komen. Dat zijn de belangrijkste punten voor de binnenvaart uit de dinsdag 17 september gepresenteerde Miljoenennota.

‘De binnenvaart vormt een belangrijke schakel in onze logistiek en is van groot maatschappelijk belang’, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Rijksbegroting. Die binnenvaart wordt geteisterd door stremmingen op de vaarwegen. Minister Barry Madlener spreekt van de grootste instandhoudingsopgave ooit. ‘De komende jaren zullen er meer werkzaamheden zijn om de infrastructuur op orde te houden. Dit vraagt om extra middelen van de Rijksoverheid en om geduld van reizigers en (vaar)weggebruikers, want de werkzaamheden zullen vaak gepaard gaan met hinder op het spoor, op de weg en op het water. De extra werkzaamheden gaan ervoor zorgen dat onze infrastructuur weer jaren mee kan.’ Volgens het kabinet moet 800 miljoen euro hiervoor voldoende zijn.

CCR-prioriteiten

De binnenvaart heeft niet alleen last van verouderde infrastructuur, maar ook van onbetrouwbare rivieren als gevolg van klimaatverandering. Het ministerie komt in 2026 met maatregelen om de rivieren goed bevaarbaar te houden. Dat gebeurt ook internationaal: de CCR werkt aan een masterplan Rijn wat ook in 2026 wordt gepresenteerd.

Nederland is nu voorzitter van de CCR en benadrukt in de Rijksbegroting dat aandacht voor het kleine schip een van de prioriteiten is.

Via de CCR wordt ook gewerkt aan een internationaal emissielabel Binnenvaart. Zo’n emissielabel leek er eerder al in Nederland te komen, maar bleek juridisch niet haalbaar. ‘De energietransitie van onze scheepvaart is om meerdere redenen belangrijk. Voor eerlijke concurrentie maken we goede afspraken met andere landen over financiĆ«le maatregelen en verplichtingen.’

Dit en volgend jaar wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om een internationaal label in te voeren.

Waterstof in de binnenvaart

Eind 2025 opent er een subsidieregeling, ter waarde van 75 miljoen euro, voor waterstof in de binnenvaart. Als voorwaarde om deze subsidieregeling te openen moest Nederland ETS2 ook voor de binnenvaart laten gelden, dat is dit jaar gebeurd. Deze 75 miljoen euro is onderdeel van een grotere subsidiepot voor verduurzaming van de binnenvaart. In totaal is er 240 miljoen euro beschikbaar tot eind 2030. Wanneer die overige 165 miljoen euro beschikbaar zou worden was nog niet bekend. Uit de begroting blijkt dat er in 2025 41 miljoen euro beschikbaar wordt. Deze is niet alleen bedoeld voor waterstof in de binnenvaart, maar ook voor andere energiedragers.

Ook komt er extra geld voor de ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’ beschikbaar. Bovenop de 12,8 miljoen euro komt er 6,6 miljoen euro bij.