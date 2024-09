Doosan met Hyundai terug in de binnenvaart

Motorenspecial

Doosan was de afgelopen jaren nagenoeg afwezig in de binnenvaart. Net zoals meer merken had Doosan geen Stage V-motoren in het gamma. Door de overname van Hyundai kan Doosan nu volop gecertificeerde scheepsmotoren voor de binnenvaart leveren.