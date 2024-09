De nieuwe Schuttevaer is uit: E-Pusher naar Schiedam en vertier en promotie tijdens Binnenvaartdagen

Een Kotug E-Pusher gaat voor zand- en grindhandel ROS varen tussen de Maasvlakte en laad- en loslocaties in Rotterdam. In de nieuwe Schuttevaer aandacht voor deze onconventionele duwboot. Verder: terugkijken op de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht en NBKB functioneert ‘nagenoeg als vanouds’.

De Kotug E-Pusher Type M wordt geleverd met twee duwbakken, die worden gebouwd bij Jansma Shipyard in Rotterdam. ROS zal de duwboot zelf in beheer nemen en de bemanning regelen. Het is het eerste schip in eigen beheer van de zand- en grindhandel. Een batterijcontainer aan boord zorgtĀ dat de boot volledig elektrisch en dus emissievrij vaart. Deze batterijcontainer wil ROS opladen met een snellader van twee keer 350 kW op het eigen laadplein in Schiedam, waar ook de elektrische trucks van ROS worden opgeladen.

Hoe kan de binnenvaart zich op de kaart zetten als aantrekkelijke sector om in te werken? Door drie dagen lang op de kades van Zwijndrecht schepen, vertier en business te combineren. Resultaat: de derde editie van de Binnenvaartdagen was beter bezocht dan ooit.

Scheepseigenaren kunnen sinds februari dit jaar voor keuringen weer terecht bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Hoewel er nog dossiers openstaan en intern werk moet worden verricht, functioneert het NBKB weer nagenoeg zoals vanouds, zegt interim-directeur Christiaan Heuvelman. ā€˜Wel is de keuringscapaciteit in de markt nog steeds reden tot zorg, maar ook daaraan wordt hard gewerkt.ā€™

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken en bestuursvoorzitter Pierre-Eric Pommellet van de Franse Naval Group ondertekenden dinsdagmiddag 10 september 2024 de industriƫle samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de Blacksword Barracuda-onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Daarbij zijn ook de Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en Defensie aanwezig, die voor de bouw gaan samenwerken met de Fransen. Hoe gaat dat in zijn werk en welk bedrijf doet wat? Schuttevaer sprak vast met Naval over de bouw van de eerste onderzeeboot Orka. En wat levert het de Nederlandse bedrijven op?

Robin Friso Westra (1999) en zijn vriendin Joan Ellens (2001) varen sinds 9 maart op hun eerste eigen schip, de Anna Maria. Robin is een vierde generatie binnenschipper en had altijd als doel een eigen schip te hebben. Hij volgde een stappenplan waarbij hij van schipper in loondienst via zetschipper als ZZPā€™er doorgroeide naar schipper-eigenaar.

