Britse onderzoekers: juiste valbeveiliging gangway kan dodelijke ongelukken voorkomen

De tragische verdrinkingsdood van een kok aan boord van een opleidingsschip in de haven van Sharpness (Gloucestershire) oktober vorig jaar had mogelijk kunnen worden voorkomen. De kok viel na een avondje stappen tussen wal en schip toen hij bij terugkomst over de gangway aan boord ging. De Marine Accident Investigation Branch deed onderzoek en komt met aanbevelingen in een veiligheidsbulletin.

Het dodelijke ongeval gebeurde op de avond van 2 oktober 2023. Het zeilende opleidingsschip Pelican of London lag aan de kade van Sharpness voor onderhoud. Mark Glover (64) was vrijwillig kok en boven de sterkte aan boord. Hij was die avond de wal op geweest en had vermoedelijk gedronken.

Bij terugkomst probeerde Glover, een ervaren zeeman, via de gangway aan boord te komen. Hij verloor echter zijn evenwicht toen hij de laatste stap van de gangway op het schip probeerde te maken. Pas de volgende ochtend werd hij vermist. In de middag van 3 oktober vonden politieduikers zijn stoffelijk overschot in het water bij de kade.

Regels

De MAIB constateert dat er geen specifieke regels aan boord van deze driemaster waren omtrent het gebruik van alcohol en drugs. De bemanningsleden hadden geen richtlijn hoeveel alcohol nog kon en wanneer aan boord komen in kennelijke staat niet meer verantwoord was.

De gangway was een tweede risicofactor. De verplichte beveiliging met touw als handgeleiding deugde niet: het touw stond te slap. Verder was het net om iemand die onverhoopt viel op te vangen niet goed aangebracht. Het diende eerder als glijbaan dan als vangnet, stellen de onderzoekers. Voor een goede beveiliging moet de handreling minimaal een meter hoog zijn. Het vangnet onder de gangway moet doordacht worden aangebracht onder de hele overspanning tussen wal en schip.

