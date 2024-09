Laatste nieuwe MaK’s worden binnenkort geplaatst

Hoewel MaK eind vorig jaar stopte met de productie van nieuwe motoren is MaK-dealer Bolier in Dordrecht nog tot begin 2025 bezig met de uitlevering van nieuwe motoren. ‘MaK heeft alle bestelde motoren gebouwd voordat de productie stopte’, zegt technisch-directeur Frans Juhrend. ‘Die staan opgeslagen tot ze kunnen worden geplaatst. Maar we kunnen geen nieuwe contracten meer afsluiten voor MaK.’ Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Motorenspecial .

Omdat MaK-motoren nog jaren service en onderhoud nodig hebben blijft Bolier zich de komende jaren nog focussen op dit merk. ‘We hebben werk zat en blijven hoofddealer voor Noordwest-Europa’, zegt Juhrend. ‘Dat doen we in samenwerking met Caterpillar, de moedermaatschappij van MaK. Bolier is een van de grootste gespecialiseerde MaK-reparatiebedrijven ter wereld en wordt vrij snel gevonden wanneer eigenaren van MaK-motoren hulp nodig hebben. De strategie van MaK is om onderdelen en service te blijven leveren voor de complete levensduur van de motoren. Dat betekent dat we voorlopig nog actief zijn op dit gebied.’

Bolier beschikt in Dordrecht over een 140 meter lange kade waar schepen direct naast de grote gespecialiseerde werkplaats kunnen aanmeren. Bolier repareert ook andere medium speed scheepsmotoren, zoals die van ABC.

Bolier is met zusterbedrijf Moteurs Marine Méditerranée en MakMed vanuit Marseille actief rond de Middellandse Zee. Moteurs Marine Méditerranée is de MaK-vertegenwoordiger voor Frankrijk en de Franstalige landen van Noord-Afrika.

Moeder-concern Caterpillar heeft geen plannen een maritieme medium speed-motor onder eigen naam op de markt te brengen.

Tekst gaat verder onder de foto

Toekomst

Bolier ontwikkelt uiteraard wel een strategie voor de verdere toekomst. ‘We kijken hoe we onze werkplaats kunnen inrichten voor ondersteuning van onze klanten op andere vlakken’, zegt Juhrend. ‘We zijn met MaK onder meer actief in de shortsea en cruisevaart. Veel klanten wachten op milieugebied de wet- en regelgeving af. Iedereen is wel wat aan het pionieren en kijkt wat de mogelijkheden zijn, maar er is nog geen gouden ei gevonden. Wij kunnen voor scheepseigenaren de belasting en het vermogen van de motor reduceren, zodat de emissies voldoen aan de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) en de Carbon Intensity Indicator (CII) voor het berekenen van de waarde van de energie-efficiëntie (CO2-uitstoot per tonmijl) voor vracht-, passagiers- en RoPax-schepen. De CII is sinds januari 2023 verplicht voor schepen boven de 5000 ton.

Brandstofbesparing

Bolier kan de emissiewaarde van een schip niet alleen verbeteren door de efficiëntie per tonmijl van de scheepsmotor te verhogen, maar ook door aanpassing van de schroefbladen (met Berg Propulsion). ‘Wij bieden brandstofbesparende maatregelen aan en elke liter brandstof die je minder verbruikt verlaagt de emissie’, zegt Juhrend. ‘We nemen de hele voortstuwingstrein onder de loep. Containerschepen, die tussen 2000 en 2009 als zoete broodjes over de toonbank gingen, werden allemaal uitgerust met grote motoren om ze zo snel mogelijk de oceaan over te jagen. De focus lag toen niet op brandstofbesparing. Al die schepen worden tegenwoordig in vermogen teruggesteld. Ze varen minder snel en gebruiken daardoor veel minder brandstof. We passen de voortstuwingstrein zo aan dat het schip optimaal presteert.’

Tekst gaat verder onder de foto

Bio-compatible

MaK’s kunnen op elke biologische brandstof draaien die aan de specificaties voor scheepsbrandstof voldoen. ‘Tot 100% biocomponent is mogelijk’, zegt Juhrend. ‘We hebben er zelf geen testen mee gedaan, maar horen dit vanuit de markt. Ook over de al wat oudere motoren. Die zijn vaak meer vergevingsgezind.’

Nieuwe directeur

Carine Vollebregt werd dit jaar aangesteld als algemeen directeur van Bolier en président van MaKMed, het Franse zusterbedrijf. Vollebregt was 10 jaar maritiem advocaat en was het afgelopen jaar sales director Parts & Service van moederbedrijf Pon Power. Zij nam de leiding over van Kees-Jan Mes, die deze rol ad interim vervulde na het vertrek van Olaf Lokhorst.

Bolier vierde in 2024 het 75-jarig bestaan. ‘We hopen nog eens 75 jaar vol te maken’, zegt Juhrend.

Bolier Adres: Grevelingenweg 21, 3313 LB Dordrecht Telefoon: 078 61 64 111 Website: www.bolier.nl

Lees ook: ABC ziet stijgende vraag naar methanol- en waterstofmotoren Lees ook: Caterpillars mogen draaien op HVO100