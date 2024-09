Binnenvaartdagen Zwijndrecht: vertier en promotie sector valt in de smaak

Hoe kan de binnenvaart zich op de kaart zetten als aantrekkelijke sector om in te werken? Nou door drie dagen lang op de kades van Zwijndrecht schepen, vertier en business te combineren. Resultaat: de derde editie van de Binnenvaartdagen was beter bezocht dan ooit.

Altijd al over een binnenvaartschip willen lopen? Of willen zien hoe klein of juist hoe ruim het is om aan boord te wonen? Dat kon dit hele weekend in Zwijndrecht tijdens de derde editie van de Binnenvaartdagen. Naast schepen bezoeken konden bezoekers ook terecht bij groot aantal bedrijven.

Voorzitter Raymon Berkhout van Vrienden van de Binnenvaart legt uit waarom de Binnenvaartdagen uitermate belangrijk zijn. ‘We komen zo toch op een leuke manier met mensen in contact over de binnenvaart. Het gaat toch drie dagen lang over de binnenvaart en je brengt mensen een stukje dichterbij de sector.’

De aangemeerde schepen van onder meer VT Groep en Universe Shipping trokken veel bekijks. ‘We gebruiken nu nog meer kade, zodat mensen makkelijk de schepen kunnen bezoeken. Voor de volgende editie willen een containerschip laten zien, maar dat is altijd wat lastig door de vaarschema’s.’ Veel mensen op de been Verspreid over de kades van de Merwede konden bezoekers ook kennismaken met verschillende grote binnenvaartwerkgevers. Zo waren onder meer tankrederij De Volharding, Unibarge, Van der Wees, Burando, Rivertech en EOC aanwezig met een stand. ‘Vrijdag was het meteen druk dankzij de scholieren die op een leuke manier kennis konden maken met de binnenvaart’, zegt Berkhout. ‘Zaterdag was het echt druk. We hebben het natuurlijk ook wel getroffen met het weer.’ En ook zondag trokken de Binnenvaartdagen veel publiek. Niet in de laatste plaats omdat ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ van volkszanger John de Bever rond de klok van vier over een bomvol De Werf klonk. Angelo Bosman van de Bosman Shipping Group kijkt op zondagmiddag al tevreden terug op deze editie. ‘Er zitten veel binnenvaartbedrijven in Zwijndrecht en dit is echt een mooie manier om onszelf te laten zien. Gezelligheid en promotie gaan nu hand in hand. Via deze Binnenvaartdagen brengen we toch een heleboel mensen op de been. En ik hoor alleen maar positieve geluiden.’