Texels wrak vertelt enorm veel over zeevaart aan het eind van de 16de eeuw

Onderzoek

Met zo’n 20 man slaap je ieder op een stromatras in een stinkende ruimte, je eet oude gedroogde vis en bent maanden van huis. Het leven van de 16e-eeuwse zeeman zag er weinig rooskleurig uit. Geke Burger doet onderzoek naar scheepswrak Scheurrak SO1 dat zonk ten oosten van Texel. Het schip vervoerde simpelweg graan, maar is toch Ć©Ć©n van de meest waardevolle archeologische vondsten voor maritieme onderzoekers. Historicus Geke Burger legt momenteel de laatste hand aan haar proefschrift en vertelt: ā€˜Door dit schip weten we hoe mensen destijds leefden aan boord en hoe de maritieme wereld er aan het eind van de 16e-eeuw uitzag.’