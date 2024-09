ABC ziet stijgende vraag naar methanol- en waterstofmotoren

ABC onthulde op de eerste dag van SMM in Hamburg de 8EL23-uitvoering van de Evolve motorenserie. Eerder presenteerde het Gentse bedrijf al de vier- en zescilinder lijnversie en een 20V-uitvoering van de Evolve, die voor meerdere brandstoftypen is ontwikkeld. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Motorenspecial .

De 8EL23 Evolve levert 2880 kW bij 1200 toeren. Deze en andere Evolve-uitvoeringen zijn momenteel alleen nog in een diesel (ook HVO) uitvoering leverbaar. Maar de cilinderkoppen zijn zo ontworpen dat de motor eenvoudig kan worden omgebouwd naar methanol, waterstof of LNG. Dat maakt de Evolve bijzonder toekomstbestendig volgens algemeen directeur Tim Berckmoes. ‘We bouwen deze en onze andere motoren overigens volledig in onze fabriek te Gent en produceren 85% van de benodigde onderdelen binnen de ABC Groep. De overige 15% komt uit Europa.’

Methanolmotor op SMM

ABC toonde op de SMM tevens een achtcilinder DZD MeOH-motor. Deze dual fuel-motor draait voor maximaal 70% op methanol en 30% op dieselolie of HVO, maar kan ook volledig op diesel of HVO draaien.

De methanol wordt bij deze motor vloeibaar, onder een druk van 10 bar, geïnjecteerd bij de inlaatpoorten en stroomt tijdens de inlaatslag met de aangezogen lucht de cilinder in. De voor de ontsteking benodigde dieselolie wordt onder hoge druk direct geïnjecteerd in de verbrandingskamer. Omdat methanol minder snel ontbrandt dan aardgas (LNG), is een grotere pilotinjectie nodig om het brandstofmengsel compleet te ontsteken.

De op de SMM getoonde 8DZDMeOH levert tot 1768 kW bij 1000 toeren. De methanolmotor is gebaseerd op het DZC motorplatform van ABC en is leverbaar als zes- of achtcilinder lijnmotor en als 12 of 16 cilinder V-versie, met vermogens van 955 tot 3500 kW. ‘De motor staat inmiddels in verschillende schepen, waaronder een aantal CSOV-schepen die nu in Turkije worden gebouwd’, zegt marketingcoördinator Maxime De Cordier van ABC.

Retrofitkit

Voor bestaande DZC dieselmotoren is een retrofitkit naar dual fuel-methanol beschikbaar. De kit is dit jaar gebruikt op twee ABC 8DZC dieselmotoren in de vervolgens tot Methatug omgedoopte havensleper van Port of Antwerp-Bruges. Op methanol varend liggen de CO2-emissies van deze sleper nu tot 70% lager. De methanol-motoren zijn in IMO III- en Stage V-uitvoering leverbaar. De Methatug neemt 10 kuub methanol mee, voldoende voor twee weken. De retrofit is uitgevoerd in het kader van het Europese Fastwater-project dat de bruikbaarheid van methanol als duurzame brandstof in de scheepvaart wil aantonen voor motoren tussen 200 en 4000 kW.

Methanol voor zeevaart

De voor de zeevaart ontwikkelde zware ABC DV36 is ook in een methanol-versie leverbaar. ‘We hebben hiervoor al mooie contracten getekend met bedrijven in de offshore en baggerij’, zegt De Cordier. ‘Aan Jan De Nul leveren we, zowel voor de in aanbouw zijnde kabellegger Fleeming Jenkin als het recent bestelde zusterschip William Thomson (beide met een kabelcapaciteit van 28.000 ton), vier dual fuel methanol 12DV36 MeOH-motoren van 7200 kW bij 750 toeren en een 8DZD MeOH-motor van 1800 kW bij 1000 toeren.’

De dual fuel methanol-motoren worden uitgerust met katalysatoren en roetfilters (ULEv-technologie) waarmee ze qua NOx- en fijnstof-emissies voldoen aan de Euro 6-norm.

Eerder leverde ABC vier 6DZD MeOH methanol-motoren voor een schip van DEME, de andere grote Belgische speler op bagger- en waterbouwgebied.

Waterstofsleper

ABC leverde dit jaar ook twee, in samenwerking met CMB.Tech, gebouwde BeHydro V12 dual fuel medium speed waterstofmotoren voor de Hydrotug 1 van Port of Antwerp-Bruges. De Hydrotug 1 neemt 415 kilo samengeperste waterstof mee in 54 op het dek geplaatste gasflessen. De motoren leveren 2000 kW bij 1000 toeren. ABC leverde dit jaar ook twee BeHydro-motoren voor een Japanse havensleper.

Goed gevuld orderboek loopt door tot 2041

De BeHydro waterstofmotoren zijn in dual fuel-versie of in een volledig op waterstof draaiende versie leverbaar. De waterstof wordt, net als bij de methanol-motoren, geïnjecteerd bij de inlaatpoorten. De dual fuel-versie vermindert de CO2-emissie tot 85%. De volledig op waterstof draaiende versie vermindert de CO2 emissie met bijna 100%.

‘We zijn op waterstofgebied met een aantal nieuwe projecten bezig waarover we pas iets kunnen zeggen wanneer de definitieve contracten zijn getekend’, zegt De Cordier, die wel een tipje van de sluier oplicht. ‘Bij de nieuwe projecten gaat het niet alleen om sleepboten.’

Frans megacontract

ABC sloot dit jaar een megacontract af met een looptijd van meer dan 15 jaar en een waarde van 900 miljoen. ‘Het gaat om de bouw en installatie van 24 met D36-motoren aangedreven noodaggregaten van 10.000 KWe elk voor zes nieuwe Franse kernreactoren van het ERP2-type, zegt De Cordier. ‘Dit is gigantisch en levert werk op tot 2041. Deze generatoren springen bij wanneer zich een probleem voordoet in de kerncentrale. Ze leveren dan stroom aan de koelunits.

Productie moet omhoog

De orderboeken van ABC zijn tot eind 2025 vol en ook voor de periode daarna zijn er opdrachten. ‘Door de grote orderintake van de laatste maanden schuift de verdere ontwikkeling van de Evolve wat op’, zegt De Cordier. ‘Er zijn plannen onze capaciteit te vergroten. Er is ruimte voor nieuwbouw op ons terrein in Gent en voor uitbreiding van bestaande hallen.’

