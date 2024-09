Deze schepen doen mee tijdens Open Monumentendag op 14 en 15 september

In totaal doen meer dan 5000 monumenten mee aan Open Monumentendag. Het thema is dit jaar routes en verbindingen. Een greep uit de nautische deelnemers:

Beurtschip Lastdrager V in Leiden

Beurtschip Lastdrager V heeft in lijndienst tussen de steden Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda gependeld. De eerste vijfentwintig jaar had het schip een stoommachine. Deze leverde zestien pk met een gebruik van twintig kilogram kolen per uur. Voor het bedienen van de stoommachine was er verplicht een machinist en een stoker/matroos in dienst. In 1928 werd gekozen voor een dieselmotor. De ‚Äė√©√©n cylinder Hollandia gloeikop middeldruk motor van 40 pk‚Äô, die toen werd geplaatst, is nog steeds in gebruik. De Lastdrager V (gebouwd bij V.d. Giesen te Stormpolder) ging rond 1970 uit de vaart.

Bezoek:

Haven 62, Leiden

Ligplaats Ankerpark tegenover Zijlpoort.

Museumschip Stad Breda

Vrachtschip Stad Breda lag tussen 1925 en 1940 aan de Prinsenkade in Breda. Het vervoerde vracht voor de Bredase industrie, zoals: FAAM, Kwatta, ETNA, Hero en Breda Bier. Het schip is in originele staat hersteld.



Bezoek:

Grote Markt 38, Breda

Ansjovisjol KH44

Kolhorn was tot 1929 een haven aan de voormalige Zuiderzee. Van de vissersvloot uit die tijd is alleen de ansjovisjol KH44 behouden gebleven. Bijzonder is ook dat de geschiedenis van dit uit 1899 stammende ijzeren schip geheel bekend is. De jol wordt tegenwoordig door vrijwilligers in de vaart gehouden. Met de authentieke ansjovisjol KH44 wordt een zeiltocht van ongeveer een uur gemaakt over het Kolhornerdiep. Onderweg wordt verhaald over de geschiedenis van de jol, haar visserij en de voormalige Zuiderzeehaven Kolhorn. Let op: Bezoekers moeten reserveren.

Bezoek:

Westfriesedijk 66C, Kolhorn. De jol ligt in de haven tegenover museum de Turfschuur.

Bergingsvaartuig Bruinvisch

De Bruinvisch uit 1937 is na een rijk bestaan, sinds 2005, weer terug uit haar thuishaven Maassluis. De Bruinvisch is de laatst overlevende van een generatie vooroorlogse bergingsvaartuigen van het zogenaamde ‚Äėblazer‚Äô type, het scheepstype dat oorspronkelijk in gebruik was bij de Texelaars en de vissers van de Zuid-Hollandse eilanden. Het schip werd onder andere ingezet bij wrakopruimingswerkzaamheden in de Nieuwe Waterweg na de Tweede Wereldoorlog. Vrijwilligers houden haar in de vaart. Het 24 meter lange schip heeft een 120 pk sterke Industrie motor.

Bezoek:

Haringkade, Maassluis

Vereniging De Binnenvaart

Het Binnenvaartcentrum opent de deuren en toont onder andere maquettes, scheepsmodellen, nautische voorwerpen en kaarten. Bezoek de René Siegfried, het voormalige schoolschip Prinses Beatrix en de Franse motor Marot.

Het passagiersscheepje Veerdienst 3 zal tijdens de Monumentendagen een pendeldienst op Zwijndrecht hebben met vertrek vanaf het Binnenvaartcentrum elk oneven uur ( 11:00 ‚Äď 13:00 ¬†‚Äď 15:00 uur)¬† en vertrek vanaf Zwijndrecht elk even uur (12:00 ‚Äď 14:00 ‚Äď 16:00 uur).

Bezoek:

Maasstraat 13, Dordrecht

Vaartocht met paviljoentjalk Exempel

De Exempel is gebouwd in 1909 op de werf Boot in Alphen aan de Rijn en vervoerde zand en grind over de Hollandse IJssel, Lek en Oude Rijn. Nu is er al jaren een motor aan boord en kan er gekozen worden om met de motor te varen of te zeilen. Het schip is in eigendom van Reinko en Geesje Abels, die voor Open Monumentendag gasten aan boord meenemen op hun privéschip.

Bezoek:

Bergseweg 6, Vreeland