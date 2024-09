De Schuttevaer Motorenspecial is uit: leveranciers testen alle brandstoffen

De papieren Schuttevaer bestaat deze week eigenlijk uit twee kranten. Naast de normale krant is er ruim aandacht voor scheepsmotoren in de Motorenspecial. Motorenleveranciers vertellen over de laatste ontwikkelingen, daaruit blijkt dat er op verschillende paarden wordt gewed. En ook voor de 21e keer is het tijd voor de moeilijkste quiz van Nederland: de Schuttevaer Motorenquiz.

Lees de hele krantĀ hier via de link.

Alle verhalen uit de Schuttevaer Motorenspecial komen de komende dagen ook online. Je kan al lezen over NPS Driven dat serieus werk maakt van een waterstofmotor, over hoe Mitsubishi de S6R-MPTAW geschikt maakt voor methanol en waterstof, over de motoren die Abato aanbiedt en Caterpillar-importeur Pon Power en Caterpillar-dealer Dolderman vertellen over de mogelijkheden om op HVO100 te varen. Onder meer ABC, MAN Energy Solutions en Brinkman & Niemeijer verschijnen binnenkort ook op de website. Wil je nu al alle verhalen lezen? Download dan hier de Schuttevaer Motorenspecial.

Een belangrijk onderdeel van de Motorenspecial is de Schuttevaer Motorenquiz. Meedoen kan nog tot zaterdag 5 oktober. Vind de quiz hier.

In ander, niet motoren, nieuws: de wervingscampagnes voor de binnenvaart lijken vruchten af te werpen. Veel nautische opleidingen in Nederland melden een stijging van het aantal leerlingen. ā€˜We moeten zelfs extra leerkrachten aannemen.ā€™ Schuttevaer deed een ronde langs de maritieme opleiders, lees hier hoe het ervoor staat.

De Rotterdamse wateren en kades waren afgelopen weekend gevuld met schepen voor en bezoekers van de Wereldhavendagen. Op vrijdagavond was er zelfs een wereldrecordpoging. Het binnenvaartschip Helios, in dienst van HGK Shipping, heeft op 6 september daar een wereldrecord behaald voor het aantal zonnepanelen op een binnenvaartschip. Met maar liefst 312 zonnepanelen aan boord, geĆÆnstalleerd door cleantech-startup Wattlab, heeft de Helios nu een officiĆ«le vermelding in het Guinness Book of Records.

Hubert Jansen (1952) valt even in op de 135-meter van zijn zoon. De Belg is met zekerheid de vierde schippersgeneratie in zijn familie, maar waarschijnlijk gaat die traditie nog veel verder terug. Hubert ging op zijn zestiende varen en heeft vier schepen gehad die allemaal Rosarium hebben geheten.

