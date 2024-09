Abato biedt Euro 6-motoren aan tot 600 pk en Baudouin Stage V tot 1650 pk

Motorenspecial

Abato in Den Bosch timmert al jaren aan de weg met scheepsmotoren van het Franse merk Baudouin en het Chinese Weichai. Wat niet iedereen weet is, dat Baudouin een volle dochter is van deze Chinese motorengigant. Abato zet de komende jaren voor de binnenvaart vooral in op Weichai. ‘Zeker voor kleine schepen als een spits of Kempenaar, kunnen we deze motoren heel concurrerend leveren.’ Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Motorenspecial.