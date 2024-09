Zware Kees: bijmengproducten

Net wanneer ik van plan ben rustig in mijn hut een film te gaan kijken staat de meester in de deuropening. Hij ziet er verwilderd uit. Zijn bezwete kop wordt ontsiert door zwarte strepen. Meestal duidt dit op problemen.

‘Het is de airco! Die kunnen we vergeten want…’, er volgt een relaas over verdamperspiralen, onderdruk, koelvloeistoffen en warmtewisselaars, waar ik al na één zin geen touw meer aan kan vastknopen. ‘Dus de airco is kapot’, vat ik zijn betoog samen. De meester knikt en mompelt dat hij onderdelen gaat bestellen. ‘Misschien wel een complete airco!’

Door dit voorval staan de buitendeuren van de accommodatie open om wat koele nachtlucht binnen te laten. We varen in Straat Malacca, onderweg naar Rotterdam. Er staat een zwakke, zuidoostelijke wind en het is warm en klam.

De volgende morgen klagen bijna alle leerlingen over hoofdpijn. Omdat leerlingen geen sterke drank mogen kopen aan boord en er eigenlijk, op een biertje na, door hen niet wordt gedronken, lijkt de oorzaak ergens anders te liggen. Na wat navragen blijkt dat de geopende buitendeur in hun gang een weeïge, chemische lucht binnenlaat. De meester, die inmiddels ook aan de ontbijttafel is verschenen, kijkt nu nog zorgelijker dan gisteravond. ‘Het is de ontluchting van de sludgetank. De laatste keer dat we hebben gebunkerd, kregen we complete shit aan boord. Vijfhonderd ton bagger. Altijd hetzelfde in Singapore: of ze kloppen de boel op, of mengen de olie met chemisch afval. De seperator maakt overuren en…’

Er volgt weer een gecompliceerd verhaal, maar het komt erop neer dat er in de gebunkerde stookolie producten zitten die er niet in thuishoren.

Bovenstaande speelde zich af in 2004. Nu, 20 jaar later, staat er in de krant een groot artikel met de kop ‘Bijmengproducten in stookolie maken zeelieden ziek.’ Mooi, denk ik, eindelijk wordt er eens serieus aandacht geschonken aan deze ernstige misstand door onze kersverse regering. Die beloofde immers daadkracht. Het zal tijd worden.

Helaas valt dat tegen, zo blijkt bij lezing. Onze minister Madlener vindt het ‘vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst’ dat er ‘ongewenste stoffen’ in stookolie zitten. Daarom gaat hij actie ondernemen, jawel! Madlener gaat werken aan een ‘toezichtstrategie’ (lees: uitstel/tijdrekken). Dat zal die malafide bunkerboeren leren!

En of dit nog niet genoeg is, stelt hij, is er ook ‘aanvullend onderzoek nodig’. Dat er al decennialang onderzoeken zijn gedaan naar de bijmenging van chemisch afval (met vernietigende uitkomsten), neemt niet weg dat er pas ‘na een verdere verkenning van de betreffende stoffen bepaald gaat worden of een wijziging in wetgeving nodig is’. Wannéér Madlener dat wil gaan doen blijft onvermeld. Beste minister, een advies van een oud-zeevarende: ga eens regeren!

