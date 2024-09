Samskip laat RoRo-schip ombouwen naar brandstofceltechnologie

De Noorse overheid gaf eerder al financiële steun aan een haalbaarheidsonderzoek naar de ombouw van de Samskip Kvitnos. Voor Samskip betekent het retrofitten van de Kvitnos een belangrijke stap in het streven van het bedrijf om in 2040 haar vloot koolstofvrij te hebben gemaakt. ‘We streven al jaren naar duurzame oplossingen voor onze vloot en deze retrofit sluit perfect aan bij onze visie op de toekomst’, zegt Erik Hofmeester, hoofd scheepsmanagement bij Samskip in een persbericht. ‘Door samen te werken met Teco 2030 en het HyEkoTank-consortium, zorgen we ervoor dat de Kvitnos niet alleen voldoet aan de zero-emissie doelstellingen van de EU en de Noorse autoriteiten, maar deze zelfs overtreft, terwijl we onze klanten een betrouwbare service blijven bieden.’

De Samskip Kvitnos vaart nu nog op LNG in een vaste lijndienst tussen Rotterdam en het Noorse Hammerfest. Een vaargebied waar al strenge milieu- en uitstootregels gelden.

EU-regels voor blijven

Door toepassing van geavanceerde brandstofceltechnologie zorgt Samskip ervoor dat de Kvitnos de komende regelgeving, waaronder het FuelEU Maritime en EU Emissions Trading System (EU ETS) voor blijft en geen schadelijke stoffen meer uitstoot in de Noorse fjorden.

Een van de andere initiatieven van Samskip om de CO2-uitstoot te verminderen is het Seashuttle-project, waarbij containerschepen op waterstof gaan varen. De rederij zet verder in op het gebruik van biobrandstoffen en walstroom en de toepassing van CO2-afvangsystemen.

Het HyEkoTank-project is ’s werelds grootste brandstofcel-retrofitproject, waarmee het potentieel van waterstoftechnologie wordt aangetoond voor het terugdringen van emissies in de maritieme sector.

‘Onze samenwerking met Teco 2030 is een belangrijk onderdeel van onze reis naar het bereiken van een klimaatneutraal systeem in 2040’, vervolgt Hofmeester. ‘Door te investeren in aanpassing van bestaande schepen zorgen we onder meer voor concurrentievermogen in een snel evoluerende industrie.’

De deelname van Samskip aan het HyEkoTank-project wordt verder ondersteund door andere gerenommeerde partners, waaronder Shell, Umoe Advanced Composites en de Arctic University of Norway. Volgens de planning zal de retrofit van Samskip Kvitnos in 2025 klaar zijn.

