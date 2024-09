Overal waar u vaart: spoorbrug Elsfleth, driemaal scheepsrecht?

Column

We werden eind februari dit jaar opgeschrikt door een ernstige aanvaring met de spoorbrug over de Hunte bij Elsfleth in Noord-Duitsland. Hoewel er gelukkig geen persoonlijke ongelukken waren, bleek de schade aan de brug onherstelbaar. Begin mei kon een noodbrug in gebruik worden genomen, maar helaas werd ook deze brug in juli opnieuw geraakt door een aanvaring. Wederom was de schade groot, waardoor pas eind augustus de brug weer operationeel was.