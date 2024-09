Euro-Rijn versterkt positie in binnenvaart met belang in bevrachter Elbe Rijn Lloyd

Coöperatie DTG

De Euro-Rijn Group versterkt haar positie in de binnenvaart met een belang in bevrachter Elbe Rijn Lloyd in Ridderkerk. Euro-Rijn wil met dit belang haar netwerk en diensten verder uitbreiden binnen Europa. Elbe Rijn Lloyd staat bekend als bevrachter van massagoed en speciale transporten op de Rijn, Duitse kanalen en Oost-Europa.