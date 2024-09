Bondsregering en Nedersaksen houden Meyer Werft definitief overeind

40,4% van de aandelen

De Bondsregering en die van de deelstaat Nedersaksen nemen elk 40,4% van de aandelen van de Meyer Werft in Papenburg over. Dat gebeurt in ruil voor 400 miljoen euro werkkapitaal door beide partijen en een borgstelling van 925 miljoen door elk van de partijen. Daarmee is zeker dat Meyer 15 september aan haar aflossingsverplichtingen kan voldoen. In de Bondsdag stemde zowel de coalitie als oppositie in met het voorstel.