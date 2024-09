Binnenvaartbeurs STL Kalkar weer vlot volgeboekt

Editie 2024 van de binnenvaartbeurs Shipping Technics Logistics die 24 en 25 september in Kalkar wordt gehouden, is volgeboekt. Dat meldt beursmanager Leon Westerhof. ‘Het was passen en meten om ruim 150 exposanten een plekje te geven’, zegt de man die al in 2014 bij de eerste editie van de beurs aan de Rijn betrokken was. Sindsdien werd de beurs ononderbroken gehouden, ook in de coronaperiode.

En net als een volle beursvloer qua stands is ook het randprogramma weer rijkelijk gevuld. In de nieuwe ruimte voor vakvoordrachten, vergaderruimte De Dome met een capaciteit van circa 40 personen, worden op beide beursmiddagen bijeenkomsten gehouden waarbij experts hun visie op tal van onderwerpen geven. Die variëren van emissievrije energieverzorging aan boord en in havens tot financiering van binnenvaartschepen. Andere onderwerpen zijn de automatisering van de binnenvaart, maar ook varen op waterstof op de Waddenzee. Aan het eind van de eerste dag wordt de jaarlijkse Allianz ESA Innovatieprijs uitgereikt. Wie de genomineerden zijn wordt geheim gehouden. Vorig jaar ging de prijs naar binnenvaartondernemer Harm Lenten voor zijn waterstofaangedreven droge-ladingschip Antonie.

Op de eerste avond is na sluiting van de beurs om zeven uur weer de traditionele ‘dock and rock-party’ waar bij een hapje en een drankje tot in de kleine uurtjes kan worden nagepraat. Westerhof: ‘De afgelopen jaren hebben geleerd dat het bij uitstek een netwerkbijeenkomst is.’

Westerhof is een van de vier personen die tekenen voor de opening van de beurs op 24 september. De tweede is Freddy B Heinzel, advocaat bij kantoor Strick in Kleef en honorair consul van Nederland. Heinzel staat veel ondernemers bij die zich in Duitsland willen vestigen of er zakelijke activiteiten (gaan) uitvoeren. De derde en vierde zijn Ocke Hamann, directeur van de Schippersbeurs Duisburg-Ruhrorten en van de IHK, de Kamer van Koophandel Nordrhein-Westfalen en Dieter Janecek coördinator maritiem bedrijfsleven en toerisme van de Bondsregering.

De beurs is ook dit jaar weer en grotendeels Duits-Nederlandse aangelegenheid waarbij Duitsland ruim in de meerderheid is met ruim 120 exposanten en Nederland een kleine 30. Een handjevol exposanten komt uit België, Zwitserland en Slowakije.

