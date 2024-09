Alle vijf gezonken containers zijn uit de Nieuwe Maas

De containers zijn teruggeplaatst aan boord van het schip, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. Vervolgens kon het 110-meterschip haar weg vervolgen en meerde het af in Alblasserdam, zo blijkt uit AIS-data van MarineTraffic.

Het incident

Rond 08:45 uur voer het containerschip met haar lading tegen de brug aan. Daarbij vielen vijf containers in het water. In eerste instantie leek het erop dat slechts Ć©Ć©n container zinkende was, maar uiteindelijk liepen ook de andere vier lege containers eveneens vol en verdwenen stuk voor stuk onder water. De vijf containers waren snel gelokaliseerd en Hebo kon woensdagmiddag beginnen met de berging. Verwachting was al dat het op dezelfde dag nog zou lukken alle vijf uit het water te halen. Het overige scheepvaartverkeer ondervond hiervan geen hinder. Het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie doen onderzoek naar de oorzaak.

Aan de rode Willemsbrug werd, op beschadigde sierverlichting na, geen schade geconstateerd. Aan boord van de Nijmegen Max waren vier bemanningsleden aanwezig, niemand raakte gewond.

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat een binnenvaartschip de Willemsbrug ramt. Op 1 maart dit jaar verloor de Monika Deymann containers toen het tegen de Willemsbrug aanvoer. Toen gingen drie containers overboord. In maart 2022 voer er ook een containerschip tegen de Willemsbrug, waarbij twee containers overboord vielen.