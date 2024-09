OVV na schoorsteenbrand Escape: tel alle koppen voor inschakeling CO2-blusinstallatie

Onnodig groot risico

Een schoorsteenbrand aan boord van het Nederlandse containerschip Escape bracht de bemanning in zodanig gevaar dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) er onderzoek naar deed. Veel ging goed volgens de OVV, al was in de machinekamer een onnodig groot risico genomen. En als het eenmaal foute boel is: breng iedereen bijeen en tel de koppen, voordat de CO2-blusinstallatie wordt ingeschakeld.