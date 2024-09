Medewerkers Niestern-Sander onwel door lekkage bij industrieterrein

bruine olieachtig vloeistof

Scheepswerf Niestern Sander in Farmsum is ontruimd, nadat woensdagmorgen in de omgeving een ‘substantie’ in het afwateringskanaal was terechtgekomen. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. Tot de evacuatie werd besloten nadat werfmedewerkers last van hun keel kregen.