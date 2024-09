Hebo haalt gezonken containers Willemsbrug boven water

Maritiem dienstverlener Hebo is begonnen met de berging van de vijf gezonken containers, na de aanvaring van een containerschip met de Willemsbrug. De eerste van vijf containers is al boven water. De verwachting is dat alle vijf containers vandaag weer boven water zijn.

De tweede container die boven water wordt gehaald is de moeilijkste, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. ‘Deze ligt midden in de vaarweg. Dat maakt het lastiger.’ Dit is de container die als eerst is gezonken.

De andere vier containers waren al enigszins in veiligheid gebracht, waarna ze alsnog richting de bodem van de Nieuwe Maas verdwenen. Alle vijf de containers waren leeg.

De containers raakte te water nadat vanochtend rond 08:45 uur het containerschip Nijmegen Max tegen de Willemsbrug ramde. Aan boord van het schip staan meerdere containers nog scheef, maar deze zijn inmiddels beter vastgezet, stelt de woordvoerder van het havenbedrijf. Het schip ligt voor de kade van het Noordereiland. Het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie doen onderzoek naar de oorzaak. Aan boord van het schip waren vier mensen, niemand is gewond geraakt.