‘Geef binnenvaart een schone hoogwaardige brandstof’

In de aanloop naar het Scheepsmotoren Event is al menig artikel verschenen in de verschillende binnenvaartmedia. Gemene deler daarin lijkt de biobrandstof FAME als de ‘Heilige Graal’ op weg naar de reductie van emissies. Zo ook in het recente artikel in de Schuttevaer: ‘ Binnenvaart moet snel voldoen aan strengere emissieregels. ’ De ASV maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop deze B-kwaliteit brandstof geleidelijk aan onze binnenvaartsector wordt opgedrongen.

Ingezonden stuk door Machiel Smitsman, bestuurslid ASV

‘Good housekeeping’, die term wordt vrijwel altijd in een adem genoemd met FAME. In het laatste artikel waarnaar ik zojuist verwees, werd dit ‘goede opslag’ genoemd. Daar waar je met de reguliere diesel B0 hooguit preventief je bunkers aftapt en op tijd je filters wisselt, is het met FAME wel anders gesteld. Good housekeeping of goede opslag, betekent in feite niets anders, dan dat de binnenvaartondernemer met een hoop extra kosten wordt opgezadeld om de brandstof op een acceptabel kwaliteitsniveau te houden. Dit zou wellicht nog te verteren zijn, als het milieu en klimaat er echt mee geholpen zouden zijn. Maar niets is minder waar.

Geen klimaatvoordeel

Wanneer je bedenkt hoeveel extra energie (lees brandstof) het kost om de FAME wanneer het kouder wordt, op een bepaalde temperatuur te houden, dan is je reductie fictief. Want dat is nuchter bekeken al teniet gedaan door de extra brandstof die het kost om je generator te moeten laten draaien. En in het geval van walstroom vliegen de kilowatturen maal 35 cent je portemonnee uit. Daarbij moet je maar zo rekenen dat in de winter groene stroom ook niet bepaald overtollig voorradig is. Dus tel uit je milieu- klimaatwinst. En dan laten we het extra filtergebruik, kortere standtijd van de smeerolie en in het ergste geval de extra slijtage aan de motoren nog buiten beschouwing.

Goede bedoelingen

Het EICB pleit voor het ontwikkelen van een uitstootstrategie. Gezien de maatschappelijk ontwikkelingen is dat absoluut nodig. Ondanks het feit dat de binnenvaart per tonkilometer nog altijd een van de minst milieu- en klimaatbelastende vervoersmodaliteiten is. Maar de ASV is daarin van mening dat FAME niet de juiste weg is. Al blijft de keuze natuurlijk altijd aan de ondernemer.

HVO100

Daar waar FAME nog steeds een slecht imago heeft door de ervaringen in het verleden, en de aanpassingen die het vergt wanneer je het nu wilt kunnen gebruiken, is dat met HVO100 tegenovergesteld het geval. Uit het werkveld horen we alleen maar positieve geluiden over HVO100. Met name op de CO (roet) emissies doet deze brandstof het enorm goed. Bijkomend voordeel is dat rekenkundig ook een veel hogere CO2-reductie wordt behaald. En het is een-op-een toepasbaar in combinatie met de huidig diesel.

Maar waarom lezen we weinig meer over deze hoogwaardige biobrandstof? Een reden dat ondernemers niet kiezen voor HVO100, zou de meerprijs zijn. Maar dat betreft de keuze tussen HVO100 en gewone diesel. Maar geloof maar gerust dat wanneer de ondernemer straks de keuze heeft tussen een kwalitatief goede biobrandstof en een biobrandstof die potentieel voor problemen (lees extra kosten) zorgt, hij graag die meerprijs betaalt. Omdat het hem onder aan de streep veel minder zal kosten.

Belangen

De vraagt rijst hier welke belangen er spelen. In een eerder artikel was te lezen dat ook andere vervoersmodaliteiten aanspraak maken op HVO100. De zorg van de ASV is, dat de binnenvaartsector hierin het onderspit gaat delven en wordt opgezadeld met een kwalitatief inferieure brandstof ten gunste van de andere modaliteiten. En dat onder de schone schijn van emissiereductie. Dat dan weer wel… Maar een ieder die op school scheikunde heeft gehad, weet dat je nooit een schoon resultaat kunt verwachten aan de uitlaat, wanneer je er aan de voorkant iets smerigs ingooit. Tenzij je allerlei dure toeters en bellen aan filters voor en na gebruikt. Maar dat basisprincipe der scheikunde lijkt steeds meer vergeten, net als dat tweemaal twee vier blijft en niet drie of vijf. En aangezien de meeste binnenvaartschepen nog geen uitlaatgasnabehandelingssysteem, of Stage V-motor hebben, zullen ze met FAME effectief alleen maar meer vervuilende emissies gaan uitstoten.

Beerput Nederland

Dit doet denken aan een documentaire van Zembla van enkele jaren geleden met de titel ‘Beerput Nederland’. Een van de minst schandalige onderwerpen (ja u leest het woordje ‘minst’ goed) hierin was het bijmengen van chemische troep in de stookolie van zeeschepen. Erg genoeg met medeweten van de diverse overheden. Wordt de gasolie voor de binnenvaart straks eenzelfde dankbaar product om maar alle denkbare rommel waar we niets mee kunnen, of te duur is om op een fatsoenlijke manier te verwerken, in bij te mengen?

