Binnenvaartschip ramt Willemsbrug, meerdere containers te water

Rond 08:45 uur kwam het containerschip tegen de brug aan, vertelt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ‘Daarbij zijn vijf containers te water geraakt. Eentje daarvan is gezonken.’ Een peilschip van het Rotterdamse havenbedrijf was in de buurt en heeft die container direct gelokaliseerd, de container ligt op zo’n 8 meter diepte. Er is een berger onderweg om deze container boven water te halen.

Het overige scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van de te water geraakte containers, stelt de woordvoerder. ‘Waar nodig passen we wel scheepvaartbegeleiding toe.’

De gemeente Rotterdam onderzoekt momenteel de schade aan de brug. Het 110 meter lange containerschip ligt nu afgemeerd aan het Noordereiland in Rotterdam.

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat een binnenvaartschip de Willemsbrug ramt. Op 1 maart van dit jaar verloor de Monika Deymann containers toen het tegen de Willemsbrug aanvoer. Destijds sloegen drie containers overboord. In maart van 2022 voer er ook een containerschip tegen de Willemsbrug, toen vielen er twee containers overboord.