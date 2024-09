Bijna miljard euro naar Nederlandse maakindustrie door bouw onderzeeboten

Naval

De deelname van de Nederlandse industrie aan de bouw van de vier nieuwe onderzeeboten is dinsdag 10 september bekrachtigd door de ondertekening van een industriële samenwerkingsovereenkomst (ICA) tussen de Nederlandse overheid en scheepsbouwconcern Naval Group. De financiële waarde die tijdens de productiefase in Nederland terechtkomt is bijna een miljard euro.