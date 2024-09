Bekijk de bouw van een superjacht bij Damen tijdens Open Dag

Damen Yachting gooit zaterdag 14 september de deuren open van de superjachtwerf in Vlissingen. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe hier schepen worden ontworpen en gebouwd. De toegang is gratis.

De Open Dag vestigt de aandacht op het belang van Damen Yachting voor de lokale werkgelegenheid en op de samenwerking met specialisten in de industrie. Tijdens het evenement krijgen bezoekers de kans in contact te komen met meer dan 30 co-makers, om meer te weten te komen over de verschillende aspecten van de bouw van superjachten. Op de werf worden onder meer superjachten gebouwd onder de merknaam Amels. 

‘Damen Yachting heeft een geschiedenis om trots op te zijn, geworteld in eeuwenoud Nederlands maritiem vakmanschap’, vertelt Roos Damen, managing director bij Damen Yachting. ‘Onze Open Dag is een uitgelezen kans om van dichtbij getuige te zijn van het vakmanschap en de innovatie die in elk jacht dat we bouwen zijn terug te vinden.’¬†

Via een vaste wandelroute worden bezoekers geleid langs verschillende afdelingen, waaronder de jachten in aanbouw, activiteiten voor kinderen, informatie over werken bij Damen Yachting en informatie over duurzaamheid op de werf. 

De Open Dag wordt eens in de twee jaar gehouden en heeft plaats op de werf van Damen Yachting aan de Koningsweg 2 in Vlissingen. De poort is zaterdag 14 september open van 10:00 tot 16:00 uur, met als laatste toegang 15:00 uur. 

