Aan de reis: marktbreed lagere volumes

De volumes zijn sinds vorige week gedaald naar 3,8 miljoen ton (-100.000 ton) en de volumes liggen nu ook weer lager dan in dezelfde periode in 2022 en 2023. Wel wordt duidelijk dat de relatief lage waterstanden wat impact hebben, want het aantal reizen ligt hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (2675 tegen 2625 vorig jaar). De containermarkt gaat daarentegen wel goed; er werd afgelopen week ruim 96.000 teu getransporteerd tegen 93.000 de daaraan voorafgaande week. Dit is ruim 10.000 teu meer dan in voorgaande jaren.

Wanneer we kijken naar de onderliggende oorzaken valt op dat vooral de duwstellen met kolen en erts richting het Ruhrgebied weinig lading hebben vervoerd in de afgelopen week.

Er werd slechts 333.000 ton verscheept tegen 434.000 ton een week eerder. Voorzichtig aan worden motorvrachtschepen ingezet om erts richting het Ruhrgebied te transporteren.

Ter vergelijking: normaliter gaat er zo’n 500.000 ton per week met duwstellen naar de Duitse hoogovens.

De bouwmaterialenmarkt ligt nog altijd op een zeer laag niveau (1,2 miljoen ton per week) en tipt nog niet aan de niveaus voorafgaand aan de bouwvak (1,5 miljoen ton per week). In de markt van agribulk en veevoeders zijn er weinig bijzonderheden. Internationaal is er momenteel relatief weinig aanbod.

Tankvaart

De olieprijs is na herstel in de voorgaande week weer getuimeld. Brent olie daalde tot bijna $ 72 per vat, het laagste niveau in bijna een jaar tijd. Het kortstondige herstel ontstond uit vrees voor minder aanbod vanuit Libië. Maar Libië exporteert weer en nu is de OPEC aan zet om de verhoging van de olieproductie uit te stellen. De situatie laat zien dat de wereldeconomie verder afkoelt. De handel in olieproducten in de ARA blijft dan ook achter met amper vraag naar benzine en -componenten, wat leidt tot lagere vrachttarieven.

De Rijn-vrachttarieven lieten eveneens een daling zien, hoewel de achterliggende oorzaak anders is. Deze week wordt meer neerslag in Zwitserland en Zuid-Duitsland voorspeld. Verder zijn de binnenlandse depots nog steeds gevuld. Hierdoor werden op voorhand al lagere tarieven uitonderhandeld.

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).