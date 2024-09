Zr.Ms. Tromp doet Curaçao aan voor haar thuisreis

Het marineschip Zr.Ms. Tromp heeft onlangs voor het eerst in 12 jaar de haven van Curaçao aangedaan. Dit was de laatste halte voor het luchtverdedigings- en commandofregat voordat het na een zes maanden durende missie huiswaarts keerde.

De Tromp vertrok 9 maart vanuit Den Helder met een 200-koppige bemanning en komt deze maand weer thuis in Den Helder. In de eerste maand van haar reis werd het fregat ingezet in het Rode Zee-gebied om in het kader van de door Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian het scheepvaartverkeer te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen. Eind april voer het door naar het Indiase Mumbai, waarna het deelnam aan verschillende internationale oefeningen, waaronder de maritieme oefening Rimpac bij Hawaii.

Stille Oceaan

Ook werden schip en bemanning ingezet voor operaties in de Zuid-Chinese Zee. De missie, genaamd Pacific Archer, stond in het teken van het bevorderen van veiligheid en stabiliteit in de Stille Oceaan en versterking van internationale samenwerking. Vanuit Hawaii is de Tromp via het Panamakanaal verder oostwaarts gevaren. Het was het eerste schip van de marine in 18 jaar dat Panama doorkruiste en van de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan voer. Achttien jaar geleden was het overigens ook de Tromp.

Saluutschoten

Curaçao was de laatste halteplaats voor de oversteek naar Den Helder. Bij het binnenlopen van de St. Annabaai in Willemstad werden vanaf het schip 21 saluutschoten afgevuurd ter ere van de koninkrijksvlag en de gouverneur van Curaçao. Vanuit Fort Krommelijn werd dit saluut traditiegetrouw beantwoord met eenzelfde aantal schoten.

De Tromp is een van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Koninklijke Marine. Met geavanceerde radar- en wapensystemen aan boord, inclusief een NH-90 helikopter, speelt het schip een belangrijke rol in de luchtverdedigingstaken van de marine.



