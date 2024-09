Maersk en Hapag-Lloyd presenteren samen nieuw spoorboek voor containerlijndiensten

Het gaat om oost-westverbindingen, waarbij een grote rol is toebedeeld aan de route via Kaap de Goede Hoop, dit in verband met de onzekerheid rond het Suezkanaal. Bij de inzet van 300 schepen gaat het om een gezamenlijke capaciteit van 3,4 miljoen teu op 57 lijnen, verdeeld in 27 hoofdlijnen en 30 shuttles. Bij 340 schepen is de totale capaciteit 3,7 miljoen teu op 59 lijnen.

De rederijen steken wat betreft de betrouwbaarheid behoorlijk hun nek uit. De afgelopen jaren bleven ze ver verwijderd van de nagestreefde 90%. Grootste oorzaak waren stremmingen van het Panamakanaal en de onveilige situatie rond het Suezkanaal. Begin 2024 kopte Container News: ‘Maersk en de 2M Alliance (Maersk en MSC) steken er met kop en schouders bovenuit.’ En dat dankzij een betrouwbaarheidspercentage van 67,7% voor Maersk en 65,9% voor MSC. De 2M Alliance wordt inmiddels beĂ«indigd ten faveure van de Gemini-samenwerking.

Situatie verslechterd

In de eerste helft van dit jaar is de situatie fors verslechterd. Wan Hai was in maart de beste met een betrouwbaarheid van 59,7%, gevolgd door Hapag Lloyd en Zim met elk 56,1%. Maersk zakte naar de zesde plaats met 53,5%.

Desondanks heeft CEO Vincent Clerc van Maersk er het volste vertrouwen in. ‘We kijken uit naar de lancering van ons volledig herontworpen netwerk volgend jaar. En we zijn blij opnieuw te kunnen bevestigen dat onze doelstelling voor de betrouwbaarheid van onze dienstregeling ongewijzigd blijft, ongeacht welk netwerk we zullen invoeren. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking de betrouwbaarheidslat hoger zal leggen ten gunste van onze klanten en een nieuwe en zeer hoge standaard zal neerzetten in de sector.’