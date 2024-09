Koning Willem-Alexander en koning Filip openen Nieuwe Sluis Terneuzen

Koning Willem-Alexander en koning Filip van Belgiƫ openen op 11 oktober de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De bouw van de sluis begon in 2017. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en snellere doorstroming voor scheepvaart vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Koning Willem-Alexander en koning Filip verrichten samen de openingshandeling vanaf de Z9, het batterij-elektrische schip van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw. Aansluitend gaan zij aan boord in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven die gebruik maken van het sluizencomplex bij Terneuzen. Ook de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zijn aanwezig.

Noordzeesluizen

De Nieuwe Sluis is gebouwd in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), een samenwerkingsverband van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De Nieuwe Sluis vervangt de Middensluis, die sinds 1910 in gebruik was. In 2023 maakten 56.000 schepen gebruik van het sluizencomplex, dat sinds 2023 de naam Noordzeesluizen heeft.Ā Naar verwachting groeit dit aantal tot 96.000 in 2040.

Noordzeesluizen

Het sluizencomplex bestaat vanaf 11 oktober uit de Nieuwe Sluis, Oostsluis en Westsluis. De Nieuwe Sluis is 427 meter lang, 55 meter en 16,44 meter diep en is daarmee de grootste. De Oostsluis is 280 meter lang, 23 meter breed en 6,50 meter diep. Deze sluis, geopend in 1968, wordt gebruikt door binnenvaartschepen en recreatievaart. De Westsluis is net iets groter dan de Oostsluis: 290 meter lang, 40 meter breed en 13 meter diep. Deze sluis, eveneens geopend in 1968, is geschikt voor zeeschepen met een diepgang tot 12,50 meter en een laadvermogen van 83.000 ton.

Vertraging

Het plan was de sluis te openen in 2022, dat werd meerdere keren uitgesteld. Intussen zijn de kosten van het project opgelopen tot 1,2 miljard, 240 miljoen euro meer dan gepland.